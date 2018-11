Descrizione evento: Anche quest'anno, nelle giornate di sabato 01 dicembre a partire dalle ore 10.00 e domenica 2 dicembre sempre a partire dalle ore 10.00, per le vie del centro storico della caratteristica frazione Varano di Ancona, si ripete per il dodicesimo anno, l'evento natalizio varanese all'insegna della beneficienza con stand, prodotti tipici, mostra dell'artigianato, attrazioni ed intrattenimento per grandi e piccini. Quest’anno l’evento oltre alle solite bellissime attrazioni prevede la presenza di oltre 40 stand di artigianato, di associazioni di volontariato e di scuole. Sarà visibile, tramite un percorso segnalato e giocoso per grandi e piccini, la terza edizione della mostra dei Presepi negli angoli più caratteristici del paese; presepi preparati dagli abitanti della Frazione che punta ad ottenere il nome di PAESE DEI PRESEPI dopo quello già ottenuto di PAESE DEL DIALETTO. Nella giornata di sabato, a partire dalle ore 10.00 sarà presente anche CHIARA CARBONETTI che farà conoscere il favoloso mondo dei rapaci a tutti quanti, BOBO IL MANGIAFUOCO che allieterà con i suoi spettacoli di fuoco e racconterà fantastiche storie per le vie della frazione; sarà presente, inoltre BOBA con i suoi favolosi giochi in legno che potranno essere provati da tutti quanti. Interverrà anche la grande PASQUELLA DI VARANO che allieterà le vie del paese nella giornata di sabato con i loro canti popolari (a partire dalle 17.30); Grande novità del 2018 le cucine con apertura ad orario continuato dalle ore 12.00 alle ore 21.30 nella nuova location che Vi invitiamo a scoprire. Le CUOCHE DI VARANO (quelle del Festival del Dialetto) Vi aspettano con le loro fantastiche e prelibate ricette (ANCHE DA ASPORTO) con menù di prodotti tipici marchigiani tra cui anche il mitico STOCCAFISSO. Menù speciali per bambini con cotolette e patatine fritte. Nella giornata di domenica gli stand artigianali avranno orario di apertura dalle ore 10.00 con orario continuato fino alle 21.30; con le attrazioni che hanno inizio fin da subito con l’arrivo di GINO LO STRUZZO, con i giochi in legno di BOBA e con il FANTASTICO MONDO di RECUPERART. Dalle ore 17.00 invece, la corale VINCENZO CRUCIANI, terrà un piccolo concerto nel centro del paese. Per finire verrà BABBO NATALE CON I SUOI AMICI FOLLETTI che sarà a disposizione per esaudire i desideri dei bambini e per fare fotografie ricordo che stamperemo direttamente durante l'evento. Nelle due giornate sarà presente il servizio di baby parcking in locale chiuso e riscaldato con animatrici della LUDOTECA GIOCABIMBI IN CITTA’ di ANCONA che intratterranno tutti i bambini. Laboratori per grandi e piccini anche all’interno della Sala Baldelli in collaborazione con SCHOLANOVA di Varano che sarà anche destinataria di tutti gli incassi della manifestazione onde ricostruire il tetto della palestra della ex scuola di Varano per poter restituire alla comunità un locale attualmente inutilizzato. BUS NAVETTA GRATUITA PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO CON PARTENZA DAL PARCHEGGIO DELLO STADIO DEL CONERO ED ARRIVO IN PIAZZA A VARANO NEL PIENO DELLA FESTA.... USATELA... Evento organizzato da COMITATO MANIFESTAZIONI VARANESI in collaborazione con I CITTADINI DI VARANO, GLI AMICI DELL'ORATORIO DI VARANO, LA SOCIETA' CATTOLICA DI MUTUO SAN VENANZIO MARTIRE, SCHOLANOVA, LA SCUOLA DELL’INFAZIA DI VARANO E LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO BALDELLI..