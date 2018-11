Descrizione evento: DEGUSTAZIONE “OLEA SENSI” - INFUSO BUONISSIMO E OLI EXTRAVERGINI MONOVARIETALI – raccolta 2018 DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 Dalle 17.30 alle 19.30 Domenica 25 novembre Collenobile Vi aspetta al Museo dell’olio per presentare e degustare “Olea Sensi” - Infuso buonissimo – l’ultima novità dell’azienda. In compagnia di Fabiola Ruggiero - Cose di Tè - Jesi , i partecipanti verranno coinvolti in una degustazione sensoriale surprise ispirata al mondo dell’olio. Sarà anche l’occasione per assaggiare gli olii Extravergini Monovarietali della nuova raccolta, vi aspettiamo numerosi! La degustazione sarà presso il Museo dell’Olio di San Marcello – Via G. Mazzini L’evento è gratuito ma i posti sono limitati. Per prenotazione contattare: 339 3726227 – olio@collenobile.it - Chiara Callimaci