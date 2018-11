Descrizione evento: LABORATORIO DI NATALE SUL CIOCCOLATO Domenica 15 Dicembre 2018 – dalle 17 alle 18.30 Per bambini dai 3 ai 10 anni In occasione del Natale, l’Azienda Vinicola Garofoli di Castelfidardo in collaborazione con l’Associazione KOKORO di Callimaci Chiara e Di Francisca Martina, organizza un gustoso laboratorio di cioccolato rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Dopo una breve introduzione su cenni storici e geografici della pianta del cacao, i bambini verranno coinvolti in attività ludico/pratiche per distinguere ed affinare le loro percezioni sensoriali attraverso l’assaggio di diversi tipi di cioccolato e attraverso la realizzazione di cioccolatini con decorazioni a tema natalizio che poi potranno portarsi a casa. A fine laboratorio ci sarà una merenda per tutti i bambini!

Costo del laboratorio: 12 €

I genitori potranno lasciare i bambini in azienda nell’orario sopra indicato e tornare a prenderli a fine laboratorio o fare una visita in Azienda con degustazione guidata. La visita e la degustazione sono offerti dall’Azienda.

La prenotazione del laboratorio è obbligatoria.

Il laboratorio si terrà presso l’Azienda Vinicola Garofoli, Via C. Marx 123 – Castelfidardo (AN).

Per info e prenotazioni: 339 3726227 – Chiara – info@redtomatoes.it