Descrizione evento: NATALE A MISURA DI BAMBINO …. E NON SOLO

LABORATORI - GIOCHI - MERCATINI DI NATALE

16/12/2018

CAMERATA PICENA (AN) Piazza V.Veneto



ingresso gratuito







PER TUTTA LA FAMIGLIA .... UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!!



Babbo Natale torna a trovarci e aspetta tutti i bambini ( e non solo ) che vorranno consegnare la letterina dei desideri, sorridente si metterà in posa per la foto ricordo .

Gli Elfi- aiutanti apriranno i loro laboratori ai piccoli che vorranno realizzare personalmente semplici decorazioni e graziosi oggetti a tema natalizio.

Il PLANETARIUM per un viaggio fantastico tra stelle e costellazioni - i Giochi sotto l’albero, e la BABY LOTTERIA gratuita ( scarica su www.prolococameratapicena.it la scheda –gioco) , animazione itinerante e tanto altro ancora…..

Hobbisti e artigiani saranno presenti con le loro creazioni …



Per info 333.1828009

Info@prolococameratapicena.it www.prolococameratapicena.it