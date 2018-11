Descrizione evento: l suggestivo borgo di Loro Piceno, l’emozione di tornare nel ‘600 e vivere, tra candele e dolci di un tempo, un’esperienza inedita ed esclusiva all’interno del Monastero del Castel Brunforte. Per concludere, un’apericena conviviale nella bottaia della cantina “Il Lorese”.

Si apre ufficialmente il sipario sulla "Loro Piceno Experience"!



PROGRAMMA

15.30 ritrovo dei partecipanti di fronte al comune in p.zza Giacomo Matteotti, 2

15.45 partenza della passeggiata nel borgo accompagnati dalla guida Ilaria Achilli con visita al museo del vino cotto;

16.45 esperienza “come nel ‘600” presso la cucina del monastero di Castel Brunforte;

19.00 apericena presso la Cantina “il Lorese” con menù tipico dalla tradizione contadina composto da: tagliere di salumi, bruschette, formaggi, fagioli con cotiche, fave con finocchietto selvatico, contorni gratinati, vini bianchi e rossi.



ESPERIENZA ESCLUSIVA!

Max. 20 partecipanti



Prezzo: €30 a persona. Pagamento in loco.

Sono esclusi i trasferimenti privati dal Castel Brunforte alla Cantina.



Per partecipare è necessario prenotarsi, contattando Giacomo (340 8796974 – anche whatsapp).

E’ possibile controllare i termini e le condizioni del tour cliccando su www.expirit.academy







COMING SOON

L’esperienza rappresenta la “prima” di una serie di eventi che vedranno protagoniste le cantine del territorio di Loro Piceno e il vino cotto, declinato ogni volta in una particolare accezione.



Le prossime tappe:

Azienda Vinicola Tiberi Davide

Azienda agricola Caonà

Azienda agricola Taccari Alberto

Premiata cantina del vino cotto di Bernabei

Fondazione Mastrocola