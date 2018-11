Descrizione evento: Escursione percorrendo i sentieri nella parte alta del Monte Conero: dalla cava di Massignano circumnavigheremo il «monte dei corbezzoli» con soste alle Grotte Romane, al KT e ai tanti punti panoramici sul mare! E per finire, degustazione di vini alla cantina Angeli di Varano con possibilità di acquistare dei regali per Natale! Percorso: Massignano - Pian dei Ciliegi - Grotte Romane - Pian Grande - Belvedere Nord - Monte - San Pietro - Belvedere Sud - KT - Pian di Raggetti - Massignano. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 15 dicembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale), 10 € (degustazione vini) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Jolly Bar, ore 9:30, Piazza Giacomo Brodolini, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito