Descrizione evento: Domenica 2 dicembre faremo un nuovo passo nella storia del Monte San Vicino e del suo territorio. Andremo alla scoperta di un luogo insolito, ricco di fascino forse anche perché poco conosciuto.

Attraverso una piacevolissima escursione tra boschi e sentieri, ascolteremo il racconto delle vicende che questa fortezza ha visto viversi nel tempo in cui dominava la vallata circostante, capiremo perché viene chiamata "Roccaccia" e perché ne restano solamente dei ruderi.

Un itinerario tra storia e leggenda in un contesto naturale straordinario.



Guida: Ania Pettinelli (AIGAE)

Racconto: Matteo Petracci



- Al termine dell'evento sarà possibile pranzare presso l'Agriturismo il Colle del Sole, situato nelle immediate vicinanze del luogo di ritrovo e arrivo. Per info e prenotazioni: http://ilcolledelsolematelica.it



- Iscrizioni e informazioni: chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it indicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico.

(l'evento è gratuito ma è gradita l'iscrizione)



- Orario e Luogo di Ritrovo: Loc. Colferraio - https://goo.gl/maps/Un37v2xSgNM2



- LUNGHEZZA: 8 KM

- DURATA: 4 ore CIRCA (SOSTE INCLUSE)

- DIFFICOLTA': T.



- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): abbigliamento invernale da trekking, giacca in pile, scarponcini da trekking, cuffia, acqua (almeno un litro).

- Consigli utili: macchina fotografica.



Costo: EVENTO GRATUITO