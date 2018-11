Descrizione evento: Lo scorso anno è stato dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali “L’anno dei Cammini” e le nostre Guide oggi ci accompagneranno in un altro suggestivo tratto della via Lauretana, questa volta nelle Marche, tra i suggestivi boschi nei dintorni di Camerino e Caldarola. Dal piccolo abitato di Fiungo saliremo a mezza costa percorrendo un comodo sentiero nel fitto del bosco che ci condurrà fino alla Madonna del Sasso di Valcimarra. Dall’alto avremo suggestivi affacci sulla valle sottostante, sul lago di Caccamo ed il piccolo abitato di Pievefavera che fu un’antica statio romana molto potente ed importante. Ma sarà anche l’occasione per osservare e meditare su come l’uomo ha sfruttato in modo massiccio la montagna, creando insanabili ferite...

Attraverseremo 3 antichi castelli di Caldarola per poi arrivare al suo famoso Castello Pallotta danneggiato, purtroppo come il resto del centro storico, dal sisma del 2016. Sarà così l’occasione per non spegnere del tutto i riflettori su questa vicenda e rimanere vicino a chi ogni giorno lotta per una difficile e normale quotidianità.

Guida: Mauro Viale



DIFFICOLTA': T

DISTANZA: 12 Km

DISLIVELLO: 350 m



- Luogo e orario di ritrovo: uscita Superstrada Caldarola ore 9:30



- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, completo da trekking invernale o tuta e giacca in pile, cuffia, acqua (almeno un litro).



- Consigli utili: snack/panino, un ricambio completo da lasciare in auto.



- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AMM – AGAE abilitata con assicurazione RCT)



- Iscrizioni: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it







Iscrizione

Chiamaci allo 0733 280035 o al 3395761441, altrimenti inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it indicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico. Sarai ricontattato a ridosso dell'evento per la conferma e per gli ultimi dettagli.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla guida il giorno dell'evento (salvo specificatamente indicato).



Tutte le nostre attività sono seguite da guide con copertura RCT, Risorse ti offre una possibilità in più per garantire la tua sicurezza e per un servizio qualitativamente migliore puoi attivare una assicurazione infortuni personale ad un prezzo speciale.

Risorse Cooperativa premia gli escursionisti più fedeli dando la possibilità di usufruire di sconti e promozioni, non perdere l’occasione: scopri l’occasione che fa per te!



Il numero massimo di escursionisti consentito varia in base alle peculiarità di ogni escursione, ed è valutato per garantire la massima sicurezza e godibilità dell’evento.



Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.



T - turistica

E - escursionistica

EE - escursionisti esperti