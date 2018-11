Descrizione evento: G-Party ed.II è l'annuale festa dell'associazione giovanile ginesina per celebrare i due anni di attività e di progetti. ????????dalle 19:30???????? cucina BBQ Low&Slow e Affumicature °Menu° Pulled Pork - servito con bun&coleslaw Smoked Beer Sausages - dressing honey mustard Rosticciana Pork Ribs - dressing chimichurri Fagioli alla Texana Menu fisso con bevanda inclusa- 20€ °Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre° contattaci al 334 8681869 ????????dalle 22:30???????? LIVE MUSIC The Ladders - The Beatles Tribute Band DJ Gianluk - Dj set La manifestazione si svolgerà al coperto per il freddo: siamo attrezzatissimi!