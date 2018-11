Descrizione evento: Un week end ricco di emozioni per entrare al meglio nell’atmosfera del Natale. Dal 7 al 9 dicembre all’Abbazia di Sant’Urbano si accendono le fiaccole per la seconda edizione dei Mercatini Natalizi Medievali. Dalle terracotte alle miniature, dalla carta alle magie del vetro, si potranno vedere i mastri artigiani al lavoro e trovare tante originali idee per i vostri doni. Ci sarà anche la Corte delle Delizie con prodotti tipici da assaggiare e regalare. E dopo il grande successo dello scorso anno torna anche il Concerto Gospel: il sabato pomeriggio il Be Bop Chorus riempirà la Chiesa con la sua energia e la gioia della musica in festa. La Locanda dell’Abbazia, vi accoglierà con i suoi piatti tradizionali, le sue specialità e con pacchetti speciali.



PROGRAMMA Venerdì 7 dicembre Mercatini dalle 15 alle 22 Sabato 8 dicembre Mercatini dalle 10 alle 22 Esposizione e spettacoli di falconeria a cura del Strixfalcon Ore 17: Visita guidata dell’Abbazia di Sant’Urbano Ore 18: Concerto Gospel del Be Bop Chorus Ore 19: SS. Messa Ore 20: Cena dei Cappelletti in brodo di cappone e lesso (su prenotazione allo 329 8628047) Domenica 9 dicembre Mercatini dalle 10 alle 22 Ore 11: Visita guidata dell’Abbazia di Sant’Urbano



Per informazioni:

Locanda dell'Abbazia di Sant'Urbano: +39 329 8628047 / +39 0733 1960186

Info-point Abbazia di sant'Urbano: +39 0731 816222