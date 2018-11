Descrizione evento: "La Rosa" è un progetto HAB in tre appuntamenti: Sabato 10 Sabato 17 e Sabato 24 Novembre In ciascuna serata gli ospiti "parleranno", ciascuno a suo modo, della rosa, questo fiore così bello, così utilizzato dall'arte alla letteratura, così simbolico di tanti altri concetti, immagini e immaginari...da non poter essere che al centro dell'attenzione!! In questo terzo ed ultimo appuntamento: "La Rosa" interpretata da "Donne di Carta" Donne di Carta è un'associazione culturale, nazionale, no profit e aperta a tutte e tutti, nata nel 2008 per iniziativa di quattro donne provenienti dal settore dell'editoria. Il suo scopo è quello di promuovere la lettura del mondo, di ogni sua immagine, segno o simbolo. Uno dei suoi progetti, alla quale l'associazione si lega dal 2009, è il progetto Fahrenheit 451 - las personas libros, nato in Spagna per merito di Antonio Rodriguez Menéndez, il quale si ispira al romanzo distopico di Ray Bradbury Fahrenheit 451. La storia racconta di un sistema ostile ai libri, tanto da volerli bruciare, e di alcune persone che per poterli salvare e tramandare decidono di impararli a memoria. Le "persone libro" dell'associazione Donne di Carta scelgono e imparano a memoria le parole che amano, prese in prestito dai libri ma non solo, per poi restituirle attraverso la loro voce a chi desidera ascoltarle, guardando l'altra/o negli occhi. Una condivisione che può avvenire in qualsiasi luogo e momento. In occasione di questa serata speciale, le Donne di Carta, in portavoci di questo progetto, doneranno parole ed emozioni sul tema "La Rosa", pianta celebrata e cantata in molti modi e in ogni tempo, che ha assunto simboli e significati diversi. Un breve percorso attraverso la letteratura, il cinema e la musica, per restituirne la bellezza e la complessità che ancora oggi non smettono di affascinarci. INFO E PRENOTAZIONI: 0733020119 Prenotazione consigliata!!