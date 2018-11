Descrizione evento: Il nostro secondo #startrekking alle Lame Rosse, un luogo fantastico soprannominato il Grand Canyon delle Marche, i Camini delle Fate o ancora la Cappadocia delle Marche. Cammineremo dal Lago di Fiastra per poi immergerci nel bosco di leccio che ci accompagnerà fino ad una piccola valle dove si apre lo spettacolo delle Lame Rosse!



Arriveremo alle Lame Rosse per il tramonto per assistere allo spettacolo del sole che tinge ancor più di rosso questi stupendi affioramenti rocciosi. Alle 17.36 assisteremo al passaggio della Stazione Spaziale Internazionale che passerà tra Orsa Maggiore e Minore attraversando la costellazione del Dragone. Il Novilunio sarà il giorno prima, 7 dicembre, quindi potremo godere di un piccolissimo falcetto di Luna che tramonterà poco dopo il Sole.



Lungo la via del ritorno, brevi soste durante le quali le Nane Brune guideranno l'osservazione del cielo: a Est sorgeranno le Pleiadi, ammasso aperto del Toro, mentre a Ovest tramonteranno le costellazioni del Triangolo Estivo e la Via Lattea. Le costellazioni visibili nella fascia dello Zodiaco saranno: Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18:00 di venerdì 7 dicembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.



INFO E PRENOTAZIONI

Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp) 328 676 2576



Alessandra Frontini - Nane Brune

e-mail info@nanebrune.it

telefono (e whatsapp) 393 038 8838

Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking



startrekking alla ricerca delle montagne con i cieli più stellati delle Marche Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe alle ore 14:30, Strada Provinciale 47, 12, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago

Altri ritrovi ore 13.00 Casello di Ancona Nord, presso il parcheggio di Gigolè Vedi tutti i dettagli nel nostro sito