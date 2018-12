Descrizione evento: Ottava edizione del caratteristico appuntamento Natalizio all`interno dell`Antica Cantina Sant`Amico per respirare una calda atmosfera di festa sempre all`insegna della qualita`con specialita` gastronomiche e ovviamente l`ottima e vasta gamma di vini di produzione propria.



a grande richiesta TRIPLO APPUNTAMENTO per

Sabato 8 e Domenica 9 –

Sabato 15 e Domenica 16 –

Sabato 22 e Domenica 23 -

.....sia al mattino che al pomeriggio i visitatori del Mercatino di Natale in Cantina saranno accolti con un bel camino ottocentesco ardente, vini nuovi e prodotti tipici. Il tutto potra` essere assaggiato ed acquistato direttamente dai produttori stessi.



Inoltre ogni weekend coincidera` con il lancio di un nuovo vino della Vendemmia 2018, il protagonista principale sara il famoso vino Lacrima.



Oltre a tante proposte di vini e doni natalizi gia` accuratamente impacchettati, vi attende il laboratorio di cesti, dove potranno essere confezionati pacchi regalo personalizzati in cui si potranno unire i vari prodotti acquistati durante la giornata per creare un regalo davvero speciale. Per chi lo gradisce, possibilita` di fare la degustazione completa prenotando in anticipo al num 073163982 oppure WhatsApp 3314686958



Pregustate quindi già ora il periodo dell'Avvento e venite a godervi quest'esperienza unica in una cantina storica durante I weekend natalizi di Dicembre 2018

MATTINO 10.00-12.30

POMERIGGIO 15.00-19.00



INGRESSO LIBERO e ASSAGGI GRATUITI



L`Antica Cantina Sant`Amico e` una azienda storica che risale al 1850 specializzata nella produzione e vendita di vini DOC di qualita`. Tra i piu` importanti prodotti spicca il Lacrima di Morro d`Alba DOC, vino autoctono che l`azienda imbottigliava gia` nel 1971, molti anni prima che venisse riconosciuto DOC (1985). All`interno dell`edificio originale dell`ottocento,tra botti antiche e muri di mattoni, avviene la vendita diretta al pubblico di vini sfusi ed in bottiglia.



Antica Cantina Sant`Amico

Via S.Amico 4, 60030, Morro d`Alba (AN)

T: 073163982

www.anticacantinasantamico.it