Descrizione evento:

Scherzi alla Rossini_Visto che la cena non è sicura

“Vivace, allegro, piccante, mai noioso e raramente sublime, Rossini sembra fatto apposta per mandare in estasi le persone mediocri.” Così scrive Stendhal nel suo libro dedicato al grande compositore. Nell’anno delle celebrazioni per i 150 anni trascorsi dalla morte di Gioachino Rossini (Pesaro 29 febbraio 1792 – Parigi 13 novembre 1868), dichiarato per legge “anno rossiniano", il Teatro Nuovo Melograno presenta uno spettacolo che vuole essere un omaggio non solo al musicista che ci ha lasciato tanta bella musica ma anche ad un uomo che ha saputo prendere la vita con grande ironia.

Una produzione Compagnia Nuovo Melograno;

Di e con Catia Urbinelli, Daniele Vocino, Cristian Strambolini;

Musiche dal vivo Ilenia Stella;

Tecnico audio / luci Riccardo Montanari.

IN PROGRAMMAZIONE

8 DICEMBRE 2018 Ore 21.00

9 DICEMBRE 2018 Ore 18.00