Descrizione evento: Pergola, la città dei Bronzi dorati, ospita il 7, 8, 9 dicembre la nona edizione della CioccoVisciola di Natale, la festa del cioccolato, visciolato e del tartufo bianco pregiato. Come ormai da anni, la Pro loco, per l’occasione, organizza il raduno camper, interessante occasione per partecipare alla kermesse che edizione dopo edizione riscuote un successo sempre maggiore. La città della Valcesano si conferma sempre più amica del turismo itinerante. Sono ormai da tempo tre gli appuntamenti fissi dedicati a chi ama viaggiare in camper, con altrettanti raduni: a Pasqua, per la Fiera del Tartufo nel mese di ottobre e per le festività natalizie in occasione della CioccoVisciola. La proposta della Pro Loco è quella far trascorrere qualche giorno a Pergola, città immersa nelle colline delle Marche, ricca di fascino, arte e cultura, entrata da poco nel prestigioso club de I Borghi più Belli d’Italia. Pergola si trova in provincia di Pesaro Urbino, a circa 35 km dalla costa Adriatica e vicina al monte Catria. Una città dalle tante eccellenze sia in campo enogastronomico (tartufo, vino doc, visciolato, olio, formaggio) che dal punto di vista storico-culturale, in primis i Bronzi Dorati Pergola può vantare anche il prestigioso riconoscimento di “Città amica del Turismo itinerante” ottenuto dall’amministrazione comunale Baldelli. Pergola calerà un tris d’assi di assoluta qualità: accanto al binomio Cioccolato-Visciolato, il diamante della terra, il Tartufo Bianco Pregiato. Una scelta voluta fortemente dalla Giunta Baldelli, perché Pergola è città del tartufo tutto l’anno! Il profumo unico del re della tavola si intreccerà con il gusto della cioccolateria di qualità e con quello del Visciolato di Pergola. Un matrimonio all’insegna del gusto durante il periodo più bello e magico dell’anno, quello delle festività di Natale. Una grande ricorrenza, che è Festa del Cioccolato, del Visciolato e della pasticceria natalizia: mercatini, tradizioni, musiche, suoni, artisti, idee regalo e prodotti tipici per le vie del centro. In vetrina i migliori prodotti italiani, con espositori e produttori provenienti da molte regioni. Programma ricchissimo per una edizione speciale. Pergola infatti avrà il piacere e l'onore di ospitare la Fanfara dei Carabinieri che l’8, dopo la sfilata pomeridiana, si esibirà in serata nella splendida cornice del teatro. L’inaugurazione dell’evento venerdì 7 con l’apertura del Christmas Village store interamente dedicato alla magia del Natale e della famiglia, all'insegna della tradizione. Nel cuore della CioccoVisciola il visitatore troverà lo store con le più belle decorazioni natalizie, presepi da collezione, alberi, luci, addobbi e una ricca scelta di idee regalo. Per la gioia dei più piccoli il Villaggio di Babbo Natale, 500 mq di magia dove incontrare gli Elfi e Babbo Natale, spedire le letterine e divertirsi con laboratori, gonfiabili, animazione e musica. E nella Casa del Tartufo pregiato il profumo del diamante della terra: la CioccoVisciola conclude, infatti, le Fiere nazionali italiane dedicate al principe della tavola. In serata la CioccoCena di qualità e risate assicurate con Leonardo Manera. La nona edizione chiuderà il sipario domenica 9 dicembre con la grande musica internazionale, protagonisti: Gospel Italian Singer e l’artista afro-britannica Emma O’Connor. La Pro Loco propone un pacchetto di iniziative per conoscere la città entrata a far parte de I Borghi più Belli d’Italia, ricca di chiese e palazzi storici, il museo dei Bronzi Dorati, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici, oltre la possibilità di partecipare alla CioccoVisciola. L’area Camper attrezzata è immersa nel verde del Parco Mercatale e si trova proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita. Qualora non ci fosse spazio a sufficienza (comunque oltre 50 camper sostano tranquillamente) c’è la possibilità di sostare in un grande parcheggio in viale Catria, sempre vicino al centro storico, dove però non sono attualmente presenti gli scarichi per i camper. Trattandosi di area camper attrezzata sarà possibile sostare anche nei giorni precedenti la manifestazione. Programma raduno: Venerdì 7 dicembre 2018 ore 16 Apertura della 9^ Edizione della CioccoVisciola di Natale di Pergola, con un programma ricco di novità e suggestioni che proseguirà sabato 8 e domenica 9 dicembre dalla ore 10. Sabato 8 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede della Pro Loco in Corso Matteotti 71, in centro storico, volontari saranno a disposizione per la consegna del materiale illustrativo, per informazioni su cosa visitare nei dintorni, dove mangiare, eventuali pasti convenzionati ed altro. Domenica 9 dicembre visita guidata alla città e visita al Museo dei Bronzi Dorati organizzata appositamente per i camperisti Adulti visita alla città e visita al Museo dei Bronzi dorati euro 8; bambini 6-11 anni euro 6; fino a 6 anni gratuito; visita alla città adulti e bambini da 6 a 11 anni euro 4; visita al Museo euro 4 (biglietto promozionale). Per partecipare alle iniziative proposte ci si potrà spostare tranquillamente a piedi dall’area camper che dista circa 200 metri dall'inizio della manifestazione. Chi vuole partecipare al raduno camper è invitato a comunicare l'adesione alla mail info@prolocopergola.it o ai numeri 3289161317 Paola – 3288236501 Patrizia, possibilmente entro il 05/12/2018. L’Area Camper di Pergola si trova in Via San Biagio Parco Mercatale. Percorrendo Via San Biagio l’accesso alla zona di sosta si trova vicino alla Chiesa di San Biagio. L’area è verde, ombreggiata da numerosi alberi. Per accedere con il camper alla zona verde bisogna transitare sotto un grande ponte. Percorrendo a piedi il ponte si arriva direttamente all’inizio di Corso Matteotti, in pieno centro storico. Parco Mercatale – Largo XXIV Maggio, 61045 Pergola PU. Coordinate: 43.565265, 12.836363 Per qualsiasi informazione sul raduno per camperisti a Pergola (Pesaro Urbino) ci si può rivolgere a: Paola al numero 3289161317; Patrizia al numero 3288236501; info@prolocopergola.it; prolocopergola.it; pergolainforma.it