Descrizione evento:

Lunedì 31 dicembre

Teatro della Fortuna Fano (PU)

San Silvestro Show

La notte di Capodanno a teatro con il San Costanzo Show

Lunedì 31 dicembre al Teatro della Fortuna di Fano (PU) in scena il San Silvestro Show , ovvero la notte di Capodanno a teatro con il San Costanzo Show . Spettacolo, brindisi di Mezzanotte, giochi, canti e danze.

Programma della serata:

Ore 22 Il Giro del Mondo in Ottanta Minuti arriva a Fano dopo il debutto sold out a Cagli. Dedicato al tema del viaggio, il nuovo spettacolo del San Costanzo Show vede personaggi e gag in giro per le grandi capitali del mondo, ultimi superstiti di tribù incontattate, scopriremo il fascino delle culture del lontano Oriente, sempre più vicino. Usi e costumi, idiomi, danze, cibi e personaggi dai cinque continenti, per un viaggio alla scoperta del lato comico del mondo.

Ore 23.30 Mezzanotte nel foyer dj set, conto alla rovescia e brindisi di mezzanotte, con pasticceria mignon dolce e salata.

Ore 00.30 La Canzonissima del San Costanzo Show I grandi improbabili successi musicali di tutti i tempi

In scena Romina Antonelli , Davide Bertulli , Geoffrey Di Bartolomeo , Oscar Genovese , Giovanni Giangiacomi , Massimo Pagnoni , Daniele Santinelli . Regia Oscar Genovese .

Info e biglietterie: www.sancostanzoshow.com