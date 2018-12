Descrizione evento: Mostra mercato di Informatica, Computer, Tablet e Cellulari, Videosorveglianza, Elicotteri e Droni, Strumenti Musicali, Ferramenta, Fai da Te, Fumetti e Dischi in Vinile.

Simulatori di realtà virtuale e Visori 3D e Cosplay.

1° Weekendgame un fine settimana all'insegna del divertimento videoludico, con postazioni PC, PS4 e XBOX.



Organizzazione di tornei di Fortnite, Overwatch e League of Legend per far divertire tutti gli appasionati del genere e non solo.



Intere Aree dedicate agli appassionati di Guitar Hero e all'intrattenimento Nintendo.



Inoltre tutto il fine settimana suoneranno i JEEG ROBOTS, una cover band di sigle dei cartoni animati degli anni 80-90.



Tutto all'insegna del divertimento sia per grandi che per bambini!!!