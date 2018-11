Descrizione evento: ????‍????‍????‍???? ???????? ...::: Evento per famiglie con bambini e persone senza esperienza :::... ????‍????‍????‍????????????



Un viaggio realistico nel mondo del cavallo, per conoscere il suo modo di pensare, di agire e di relazionarsi nel branco e nella natura che lo circonda. Un viaggio emozionante narrato da Stefano Avenali, un uomo stregato da questo magnifico animale.

Ritrovo a Centro Ippico Circolo della Natura per una mattinata all'insegna dell'informazione e la conoscenza di uno splendido animale come il cavallo. Entreremo nel suo mondo, lo toccheremo, lo spazzoleremo e saliremo per un prova



???????? PER BAMBINI : possibilità di fare un giro in sella al pony ????????



Dopo il piacevole incontro con Stefano ritorno a CasaliMarchigiani per un brunch domenicale



???????? Possibilità di pernottamento con colazione presso il B&B e Case Vacanze CasaliMarchigiani

???? Prezzi agevolati per chi partecipa all'escursione



???? Data evento: 2 Dicembre 2018

Tempo stimato dell'esperienza al maneggio + brunch : 4 ore.



???? Prezzo adulti ( workshop cavallo + brunch ): € 35

???? Prezzo bambini ( workshop cavallo + brunch ): € 20

???? Prezzo giro con il pony : € 7



???? Ritrovo al maneggio Centro Ippico Circolo della Natura ore 9.00

???? Inizio workshop ore 9.30

???? Ritorno a CasaliMarchigiani ore 12.30 con auto proprie

???? Fine brunch ore 14.00



???????????????? Abbigliamento : a strati, caldo durante la passeggiata e fresco durante le soste. Scarpe da trekking comode ( non necessariamente alte invernali ).



Informazioni e prenotazioni: ? +39 3496174953 Francesco

???? casalimarchigiani@gmail.com