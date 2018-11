Descrizione evento: Una semplice passeggiata tra il fitto della Macchia Mediterranea per poi uscire ed ammirare la Luna che sorge e si specchia sul mare. La riviera del Conero come non l'avrete mai vista.

PS Qualora fosse necessario, in presenza di neve, Risorse Active Tourism fornirà l’attrezzatura necessaria composta da ciaspole, bastoncini.



DURATA: 3 Ore - DIFFICOLTA’: T/E - DISLIVELLO: 200 m



Luogo e orario di ritrovo: ore 16:00 Parcheggio Comune di Sirolo

Guida: Mauro Viale (AIGAE)



- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, completo da trekking invernale, cuffia, snack o panino, acqua (almeno un litro).

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto, un thermos conbevanda calda.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE abilitata con assicurazione RCT, noleggio torce frontali ove necessario) + 5 € per noleggio ciaspole e bastoncini in caso di presenza neve.

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it