Descrizione evento: Una splendida serata sulle racchette da neve, illuminati solo dalla luna e dalle nostre torce frontali, in attesa di una cena in compagnia a base di prodotti locali. Avete in mente un sabato sera migliore? Questo "programmino" che abbiamo pensato per voi si svolgerà sulle piste da fondo di Pintura di Bolognola, un luogo magico che si affaccia da un lato sulla valle del Fargno e dall'altro guarda verso la vallata che degrada fino al mare Adriatico. Vi aspettiamo! PS Non ci sarà la neve? No problem, una piacevole escursione in notturna servirà a farci apprezzare la montagna in inverno anche senza le vette innevate!



Guida: Francesco Cianconi (Guida AIGAE / Maestro di sci di fondo)



DIFFICOLTA’: E - DURATA: 3 ore http://www.hermitagesibillini.it/?fbclid=IwAR1yA3ybHevy7elP1rDV8yjenL_VozsUI8ZASm81NPQsgyK0yFgrwYONKnA