Descrizione evento: l giorno 8 dicembre 2018 si terrà a Monterubbiano una Cerimonia solenne in occasione del Centenario dell’apposizione della Prima Lapide in memoria dei Caduti del Comune di Monterubbiano.

In tale circostanza saranno anche ufficialmente consegnate onorificenze agli Eredi dei Combattenti.



PROGRAMMA

ore 10,30 Adunata davanti al Municipio di Autorità, Associazioni combattentistiche e d’Arma, Croce Rossa Italiana, sez Monterubbiano e Fermo, Cittadini;



ore 11,00 Omaggio alla prima Lapide dei Caduti apposta l’8 dicembre del 1918 e conservata nell’atrio del Palazzo comunale.

Interventi e consegna medaglie e attestati ai familiari dei Caduti e Reduci della Grande Guerra;



ore 11,30 Santa Messa nella Chiesa Sant’Agostino;



ore 12,30 Corteo e omaggio al Sacrario dei Caduti;



ore 13,00 Pranzo sociale con partecipazione aperta a tutti, su prenotazione





Per prenotazioni pranzo sociale contattare:

- presidente A.N.C.R. Giovanni Mircoli 073459515

- Ufficio Turistico 0734257396 / 0734259980 / turismomonterubbiano@libero.it