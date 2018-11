Descrizione evento: 16 e 23 Dicembre dalle ore 15:30

IL PALAZZO DI BABBO NATALE :

Laboratorio creativo con percorsi e giochi in un antico palazzo del centro storico, tre piani di sorprese e giochi in un'accogliente e meravigliosa atmosfera natalizia per adulti e bambini.

Ingresso bambini € 7,00 - adulti gratuito

Alla scoperta del Palazzo di Babbo Natale partendo dall'Ufficio Postale, dove i bambini potranno scrivere e spedire la letterina a Babbo Natale, passando nel Laboratorio degli Elfi per aiutarli a confezionare i regali e scendere poi al Polo Nord dove , attraversando un tunnel di gioco , si arriverà alla Slitta di Babbo Natale . Il percorso continuerà al piano superiore , nell’appartamento di Babbo Natale, per scoprire la sua camera da letto, dove un Elfo racconterà storie fantastiche e ,da lì, si passerà nel grande salone per incontrare Babbo Natale che sarà felice di accogliere i bambini tra le sue braccia per una simpatica foto con tutta la famiglia .

Infine Nonna Natalina sarà ad attendervi nella sua accogliente cucina per farvi assaporare i suoi gustosissimi dolcetti.

Chi vorrà potrà anche partecipare al Pranzo Solidale presso la Cantina della Rotola in collaborazione con la comunità Eexodus di Jesi. (Prenotazioni e prevendita presso le Tabaccherie Esposto Patrizia e Morsucci Valentina . info cell.3394362188 )

I bambini che parteciperanno al Pranzo Solidale avranno in omaggio il biglietto di ingresso al Palazzo di Babbo Natale.

Non perdete questa occasione perché …. sarà bellissimo!!!