Descrizione evento: IL COMUNE DI CINGOLI in Collaborazione con la PROLOCO, Presenta :

8 e 9 DICEMBRE 2018 - Cingoli Centro Storico

4^ SAGRA DEL CAVALLUCCIO

SABATO 8 : ACCENSIONE DELL'ALBERO in Piazza V. Emanuele II in collaborazione con la Soc. Ginnastica Juvena, MUSICA ITINERANTE con IL CORPO BANDISTICO DI VILLA STRADA.

DOMENICA 9 : MUSICA ITINERANTE con l'ABBANDA STREET BAND, BALLO D'INVERNO in Piazza V. Emanuele II a cura dell'Ass.ne Cingoli 1848 e Marche 800 della CNDS.

MERCATINI DI NATALE, PRODOTTI TIPICI,

CASA e PONI di BABBO NATALE.