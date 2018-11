Non definito

Descrizione evento: IL COMUNE DI CINGOLI in collaborazione con la PROLOCO presenta :

15 e 16 DICEMBRE 2018 - Cingoli Centro Storico

NATALE DEI BAMBINI

SABATO 15 : SPETTACOLO CIRCENSE in Piazza V. Emanuele II

TRENINO DI NATALE, SPETTACOLO SCINTILLE DI NATALE a cura del Teatro Emporio.

DOMENICA 9 : SPETTACOLO CIRCENSE in Piazza V. Emanuele II

TRENINO DI NATALE, SPETTACOLO SCINTILLE DI NATALE a cura del Teatro Emporio, MUSICA ITINERANTE con la BANDA CITTA' di FILOTTRANO.

MERCATINI DI NATALE, PRODOTTI TIPICI,

CASA e PONI di BABBO NATALE.