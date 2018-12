Descrizione evento: Sabato 8 e domenica 9 dicembre, un week-end all'insegna del Natale, dei mercatini con i prodotti tipici, della musica e dello spettacolo.



L'Associazione Turistica Pro Suasa in collaborazione con l'Amministrazione comunale organizza per il fine settimane 8 e 9 dicembre,dalle ore 16:00, l'evento "Accendiamo il Natale", lungo Corso Marconi e Piazza Vittorio Emanuele II.



La principale iniziativa sarà il Mercatino di prodotti tipici locali, in cui sarà possibile trovare specialità gastronomiche, pasticceria Natalizia, articoli da regalo, artigianato e tanto altro, il tutto allietato da musica in filodiffusione.



Seguiranno, poi, altri momenti particolari e intensi come l'animazione di Filippo Brunetti Clown Giocoliere per culminare con l'accensione delle luminarie e dell'Albero di Natale



In questa occasione verrà inaugurata la Mostra dei Presepi in miniatura che rimarrà aperta fino a Domenica 7 Gennaio 2019 presso la Chiesa di San Francesco.



L'8 la ProSuasa Vi invita a festeggiare insieme i 50 anni di associazionismo nel racconto, nelle foto, nei documenti di una storia nata nel 1968 dalle ore 16 presso la Chiesa S. Antonio.



Il 9 Vi invita al tradizionale Focarone e Preghiera Marina alle ore 19.