Descrizione evento: Anche quest'anno ritornerà Babbo Natale in Carrozza!

Vi aspettiamo sabato 8 Dicembre alle ore 16:00 presso il Centro Ippico Circolo della Natura.

Babbo Natale arriverà in carrozza e porterà tutti i bambini a fare un giro. Mentre i bambini aspettano il loro turno potranno scrivere la loro letterina che consegneranno direttamente a Babbo Natale, il quale donerà loro un regalino. Dopo aver fatto il falò dell'immacolata, ci fermeremo per una gustosa merenda cena. Costo 12€ i bambini e 10€ gli adulti. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 dicembre ore 19. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578 (Francesca) o il 3402540263(Simona).