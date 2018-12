Descrizione evento: 2 di 2 in NUVOLE Da Firenze ad Assisi con la libertà nascosta nella bicicletta di Gino Bartali[fuori abbonamento] Nuvole è un paesino a due passi da Città Di Castello. E’ là che nel 1943 un bambino di otto anni vide sbucare da dietro una curva il grande campione Gino Bartali. Da quel momento la sua vita non fu più la stessa. Bartali era il corriere segreto dell’organizzazione clandestina che aiutava gli ebrei in Umbria e Toscana. Nel suo percorso d’allenamento tra Firenze ed Assisi nascondeva nel sellino della sua bici i documenti falsi, destinati ad essere stampati in una tipografia clandestina, grazie ai quali centinaia di profughi ebrei riuscirono a salvarsi dalla deportazione nei campi di concentramento. di Paolo Mirti con Stefano Venarucci

musiche di Giuseppe Brabaro

Regia di Stefano Venarucci



Posto Unico € 5 - INGRESSO OMAGGIO PER GLI ABBONATI - Biglietti in vendita da MERCOLEDI' 19 DICEMBRE 2018 con le seguenti modalità:

- ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, sede di Jesi (AN), via Mazzoleni, 6/A per acquisto e prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - Tel. 0731 56590 www.atgtp.it

- AMAT/ Biglietterie del circuito Tel. 071 2072439 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00

- Vendita on-line www.vivaticket.it

- Call center 071 2133600

- Biglietteria Teatro Misa cell. 334 1684688 il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00



INFO:

- ATGTP Tel. 0731 56590 info@atgtp.it

- AMAT Tel. 071 2072439 www.amatmarche.net

- BIGLIETTERIA TEATRO MISA Cell. 334 1684688