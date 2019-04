Descrizione evento: Programma:



1° giorno (20/04) - ANCONA - IGOUMENITSA

Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.00 alla stazione marittima di Ancona, incontro con l'accompagnatore Anek Lines presente per tutto il viaggio, disbrigo delle formalità portuali ed imbarco in nave.

Sistemazione nelle cabine riservate e alle ore 16.30 partenza per Igoumenitsa. Durante la navigazione possibilità di utilizzare tutte le facilities della nave. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno (21/04) - IGOUMENITSA - KALAMBAKA - IGOUMENITSA

Prima colazione a bordo. Arrivo ad Igoumenitsa alle ore 09.30. Sbarco e prosecuzione in bus verso Kalambaka, famosa località turistica ai piedi del sito delle "Meteore", suggestive formazioni di roccia arenaria

uniche nel loro genere e dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Kalambaka è il punto di partenza per visitare gli splendidi Monasteri Bizantini costruiti sulle sommità delle rocce e che, come sospesi tra terra e cielo, custodiscono al loro interno autentici tesori storici e religiosi e preziosi capolavori dell’arte bizantina.

Pranzo pasquale in ristorante a Kalambaka.

Rientro al porto di Igoumenitsa con sosta per la cena a Ioannina. Arrivo a Igoumenitsa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza verso Ancona. Pernottamento nelle cabine riservate.

3° giorno (22/04) - IGOUMENITSA - ANCONA

Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo ad Ancona previsto alle ore 16.30.



**SPECIALE PRENOTA PRIMA!!**

**Nessuna quota di iscrizione per prenotazioni effettuate entro i 30 giorni prima della partenza.**