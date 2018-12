Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Ci avviciniamo a Natale e sicuramente vi mancano ancora dei regali da fare. Ecco la soluzione: venite a camminare con noi lungo strade di campagna delle Terre di Frattula dove, al termine dell’escursione, arriveremo in un frantoio per una degustazione di olio e una merenda. Durante la camminata conosceremo meglio il paesaggio rurale marchigiano e ci gusteremo l’alba della luna piena! Al frantoio sarà anche possibile confezionare dei pacchi regalo coi loro buonissimi prodotti! Percorso: Scapezzano - Casini Soccorso - Roncitelli. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 21 dicembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale e degustazione/merenda) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 110 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 4,5 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Frantoio Lugliaroli, ore 15:00, Strada Provinciale della Canella, 25, 60019 Senigallia AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito