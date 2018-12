Descrizione evento: Un ricco programma di eventi per grandi e bambini vi aspetta a Corinaldo, ribattezzato Il Castello della felicità. Le novità di quest'anno sono la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in Piazza Il Terreno e il villaggio di Babbo Natale presso la Piazza di S. Pietro, all'ombra del grande cedro. Ci saranno poi musica, esibizioni teatrali, danza, mercatini e aperture speciali dei Luoghi della Cultura. Un fitto calendario di attività che prende il via sabato 8 dicembre per proseguire durante tutto il periodo delle feste, fino al 6 gennaio 2019.