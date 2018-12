Descrizione evento: ???? ???????? DOMENICA 16 DICEMBRE ????????????

Escursione per famiglie !!

I MONTI DELLE CESANE SI COLORANO DI ROSSO

Giochiamo a fare i piccoli esploratori tra i fitti boschi sempreverdi, aspettando l’arrivo di Babbo Natale!



Monti delle Cesane – Fossombrone (PU)





Evento di La tribù dei piedini verdi



Le Cesane sono un grande ambiente naturale disabitato e forestato con un grande valore naturale ed ospita anche diverse specie di animali selvatici come i daini, caprioli, lepri, faine, donnole, scoiattoli, volpi e tassi…ma anche Poiane, un grande rapace diurno che è facile vedere volteggiare alla ricerca delle sue prede…ghiandaie…cince….pettirossi….ed anche “lui” il grande predatore dei nostri boschi: il Lupo!



Aguzzando la vista cercheremo i segni del passaggio di questi animali come dei veri investigatori e capiremo insieme, divertendoci, che non è poi così difficile riconoscere gli alberi e le altre piante dei boschi anche d’inverno!

Quali quelle utili…e quali quelle velenose??



Ma a pochi giorni dal Natale dobbiamo aguzzare la vista ancor di più perché Babbo Natale è in agguato!



Eh si…perché si aggirerà tra i boschi per portare doni e un sorriso anche ai bimbi più “selvaggi” e “boscosi” con un mezzo speciale!!

Aspetteremo con le torce in mano il suo arrivo ammirando il tramonto con vista sulla Gola del Furlo…

mentre ci sgranocchieremo una piccola merenda che Babbo Natale ci ha portato direttamente dal Polo Nord!



Tutto il percorso escursionistico e le attività di educazione ambientale saranno accompagnate da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) che ci aiuterà a capire, osservare e conoscere meglio tutto ciò che troveremo sui nostri passi...

…in più un fotografo immortalerà i momenti più emozionanti della giornata regalandovi un reportage meraviglioso di questa giornata indimenticabile…



Difficoltà: 1 PIEDINO = uscita adatta ai bimbi dai 3 anni in su!

Lunghezza percorso baby-trekking: 3 Km circa



Programma:

? Ore 14:30 incontro al parcheggio del ristorante “La baita” - Fossombrone (PU) (massima puntualità) e inizio baby trekking

? Ore 17:00 circa fine attività



Quota Adulti: 15 Euro

Quota Bimbo: 5 Euro (gratis bimbi in marsupio o sotto i 3 anni)



La quota comprende: baby trekking ed educazione ambientale con guida ambientale escursionistica, piccola merenda, fotografo al seguito.



-- > PRENOTAZIONI <--

(info e prezzi)

per messaggio privato a :

Camminate Fotografiche o La tribù dei piedini verdi

per mail: camminatefotografiche@gmail.com



per tel: 3803194462



++Evento a numero chiuso ed a prenotazione obbligatoria++



COSA PORTARE :

- scarponcini o scarpe da ginnastica con suola scolpita (NO scarpe con suola liscia)

- abbigliamento a strati (“a cipolla”)

- cappello

- giacca antivento o piumino

- kiway o poncho

- acqua (1/5 litro a testa)

- merenda

- torcia

- cambio completo da lasciare in auto (anche gli adulti)

- ombrellino portatile da tenere in zaino (NO ombrelli non richiudibili)



>> Le guide si riservano il diritto di modificare il percorso dell’escursione qualora lo ritengano necessario e di escludere persone non adeguatamente equipaggiate o che non abbiano effettuato la prenotazione <<



Al seguito:



Consuelo Tarini

Guida Ambientale Escursionistica

Associata AIGAE Coordinamento Marche

assicurata e autorizzata all'esercizio della professione

in applicazione della Legge Regionale Marche n.4 del 07/08/2013 e succ. modifiche.

-> https://www.facebook.com/consu.mod



Simone Antonelli Travel & Photography

Fotografo Professionista

-> www.facebook.com/SimoneAntonelliPhotography

-> www.simoneantonelliphotography.com