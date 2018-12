Descrizione evento: Ultimo appuntamento dell’anno con FoodAddiction in Store. Il tour si conclude in dolcezza con uno show-cooking insieme alla blogger Angela Scarpantoni. Appuntamento gratuito e aperto al pubblico sabato 15 dicembre dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Ascoli Piceno. Pronti per un dolce a cui nessuno potrà resistere? Angela porta in cucina suggerimenti e consigli per riciclare panettoni e pandori che avanzeranno dalle abbuffate natalizie.



Il trifle è un dolce al cucchiaio di origine inglese, molto semplice da preparare. La ricetta perfetta anche per riciclare pan di spagna, panettoni, pandori. Per l’occasione Angela propone un dolce che chiama “50 sfumature di trifle”: tanti strati che compongono un dessert romantico, da presentare in bicchieri trasparenti abbondanti, per condividere tutto il gusto con chi si ama.

Gli strati sono composti da pan di spagna, macedonia di fragole con un succo dolcissimo, crema pasticcera e, per finire in bellezza, panna montata a guarnizione.