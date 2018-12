Descrizione evento: Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 16.30, gli anziani ospiti della Casa di Riposo Fondazione Opera Pia Lavatori Mariani della Città di Trecastelli assisteranno, assieme ai loro familiari, al “Concerto Natalizio per i Nonni” del Coro Femminile “Città di Ostra”. L’incontro musicale inviterà i nonni della Casa di Riposo e gli spettatori all’ascolto di musica d’ispirazione natalizia, sacra e tradizionale, e brani classici, selezionati dalle opere musicali più significative interpretati da bellissime voci, sotto la guida del Maestro Paolo Pucci e con l’accompagnamento al pianoforte di Georgia Amadio. L’attività del Coro Polifonico Città di Ostra s’inserisce in una tradizione decennale nata per iniziativa del M° Mauro Porfiri e di padre Carlo D’Angelo, con la volontà di creare una corale ostrense che potesse rendere servizio alla comunità e animare la vita culturale del territorio. Dal 1996, sotto la direzione del M° Paolo Pucci (violoncellista), il coro ha affiancato all’attività di servizio nelle cerimonie religiose un’interessante e dinamica attività concertistica. Dal 2010, il coro si è costituito come corale femminile “Città di Ostra”, intraprendendo una nuova e avvincente esperienza, con un vasto e interessante repertorio in costante crescita, continuando con immutata passione a coltivare l’interesse per la musica polifonica.Il concerto, promosso dalla Casa di Riposo Fondazione Opera Pia Lavatori Mariani e dalla Città di Trecastelli, vuole essere un’occasione per far trascorrere un pomeriggio di serenità agli anziani e ai loro familiari.