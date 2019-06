Descrizione evento: L'appuntamento sambenedettese con l’antiquariato ed il collezionismo è una delle rassegne più meritevoli tra i mercatini dell’antiquariato del centro Italia e non solo, divenuto negli anni un punto di riferimento per migliaia di appassionati di oggetti che fanno parte del nostro passato e delle nostre tradizioni.

Numerosi espositori, provenienti da varie regioni italiane, ma anche dall'estero, offrono oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili borghesi. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per le vostre case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare. Seguendo le più recenti tendenze nazionali e internazionali è il modernariato il protagonista indiscusso della manifestazione! Per modernariato si intendono tutti quegli oggetti artistici, anche di uso comune, relativamente recenti nello specifico del periodo tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Sessanta, anche se la stretta relazione con il design fa in modo che anche oggetti più recenti ma prodotti in numero limitato o “firmati” siano apprezzati dai collezionisti.