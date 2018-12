Descrizione evento:

:::: SABATO 22 DICEMBRE ::::

Alla Fonte della Serpe di Osimo

PICNIC (Ebm/Electro) in Live Set

PICNIC è la spensierata unione tra Michele Caserta (drama emperor) e Manuel Coccia (kmfrommyills), che armeggiando con macchine vecchie e nuove mescolano synthwave e industrial, dance music e melodie intermittenti, con una voce distante che vi ricorda quello che state facendo.

Poi...

DJ SMEGMA invece è Vanni Fabbri (la tosse grassa, ca.pe.al.)

che lancerà una selezione di brani post-punk, darkwave, gothic rock, industrial, synthpop, ebm e affini.

e voi ballate!!!

Dalle ore 19,30 potrete mangiare o farvi un aperitivo, con le proposte vegetariane della Serpe.

Alle ore 22,30 circa parte la serata e i volumi si alzano!!!

Link evento su Fb:

https://www.facebook.com/events/1171718309655312

Per chi non sa come arrivare alla Fonte della Serpe,

cliccate questo link:

https://goo.gl/maps/94xHKTx2V762

Per info e prenotazioni:

cell.: 373 7518889 (anche con msg whatsapp)

fontedellaserpe@gmail.com

APS Fonte della Serpe

Via Flaminia Prima, 43

Osimo Stazione (An)

Ingresso soci Arci