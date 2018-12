Descrizione evento: Un percorso guidato da 3 splendide artiste: Roberta Giallo con la sua verve e le sue grandi qualità canore , Francesca Berardi con la sua straordinaria intensità recitativa e Paola Saracini con la sua magia nel creare opere con la sabbia, in un unico spettacolo.

Si alterneranno momenti di commozione e di intensità emotiva, con altri di leggerezza, in un accattivante miscuglio tra musica, disegni di sabbia e poesia, in un vortice di emozioni che coinvolgerà gli spettatori in sala.