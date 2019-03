Descrizione evento: Sabato 16 Marzo: La Gola del Furlo con la Guida Escursionistica Ivonne Raffaeli

Itinerario a 6 tappe: 1. Monte Pietralata 2. Testa del Duce: vista mozzafiato a strapiombo sul Cadigliano 3. Terrazza Furlo: avvistamento Aquila 4. Passaggio sotto la Galleria del Furlo (76 DC) 5. Bar Furlo visita alla sala da pranzo anni 20 con cimeli dell'epoca utilizzata da Mussolini quando si fermava sulla via di Roma 6. Visita e Degustazione Cantina Terracruda (facoltativa)

Si tratta di un punto panoramico di eccezionale valore, che permette di osservare dall’alto l’intera Gola del Furlo, con le pareti a strapiombo del dirimpettaio monte Paganuccio (armati di binocolo è anche possibile scorgere la zona dove nidificano le aquile reali presenti nella riserva), il verde-azzurro caratteristico delle acque del fiume Candigliano e, sullo sfondo, tutte le cime principali dell’Appennino pesarese.

Pranzo al sacco sul punto panoramico a strapiombo sul fiume Cadigliano su quella che era la testa del Duce.

A fine Escursione si percorrerà in macchina la gola del Furlo passando attraverso la galleria scavata dai Romani nel 76 DC, si visiterà lo storico bar del Furlo che ancora conserva ancora intatta stile anni 20 la sala da pranzo dove Mussolini pranzava sulla via per Roma, per concludere alla Abbazia di S Vincenzo (uno splendido esempio di Romanico).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3278576083 what's app or sms raffaelivonne@gmail.com



Costo 15 euro a persona + costo degustazione 10 Euro minorenni GRATUITI se accompagnati età minima 10 anni

Difficoltà percorso: Escursionistico Lunghezza: 9 Km Dislivello: 300 metri circa

Cosa portare: scarpe da trekking se possibile, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca, torcia e kway. Si consigliano bastoncini macchina fotografica.

Luoghi d'interesse da visitare nelle vicinanze: Acqualagna Fossombrone Museo del Territorio del Furlo