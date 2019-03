Descrizione evento: Sabato 30 Marzo TRAVERSATA DEL SAN BARTOLO In Cammino sul San Bartolo + Degustazione in cantina.

Itinerario con 8 tappe: 1. Santa Marina Alta 2. Monte Castellaro: Falesia con Croce del 1902 3. Monte Brisighella 4. Fiorenzuola di Focara: Sentiero dell'amore 5. Casteldimezzo: Chiesa con Crocefisso del XV secolo 6. La Montagnola: "sul tetto del mondo" 7. la baia di Vallugola 8. Visita in Cantina locale per degustazione Vini

Sei interessato a preparati per il Cammino di Santiago?...ma ancora non trovi tempo...o magari vuoi fare una bella camminata all'insegna di Natura, Storia e Cultura? be' allora mettiti in cammino sul San Bartolo con noi :-)

Situato tra i Comuni di Gabice Mare e Pesaro. Il Parco del San Bartolo si erge sulla costa Adriatica con un susseguirsi ondulatorio di speroni a picco sul mare.

Un parco ricco anche in Storia: il borgo Fiorenzola di Focara, Casteldimezzo, Villa Imperiale, Villa Caprile, il sito Archeologico del Colombarone, i Fossili del Museo Paleontologico.

Un percorso a tappe in un susseguirsi di Storia e Natura.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3278576083 (what's app o sms) raffaelivonne@gmail.com

15 Euro a persona + Degustazione in cantina locale 10 Euro Gratis per minori accompagnati da adulti Età minima 15 anni

Dislivello: 200 mt Difficolta': Escursionistico Lunghezza: circa 14 km Tempo percorrenza: 5 h circa (senza includere pausa pranzo)

COSA PORTARE: scarpe da trekking, giacca, maglione o pile, cappello, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca e kway. Si consigliano binocolo e macchina fotografica.

ASSICURAZIONE INFORTUNI NON COMPRESA nel prezzo se interessati costo 3 euro extra a persona (richesta dovrà essere fatta in maniera esplicita al momento dell'iscrizione e si dovrà attendere l'esito positivo via messaggio). Guida Associata AIGAE copertura RCT.

https://raffaelivonne.wixsite.com/traversatadelconero/escursioni