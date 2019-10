Descrizione evento: Sabato 12 Ottobre:



TRAVERSATA: da Canfaito a Elcito

con Ivonne Raffaeli Guida del Parco



...SUL SENTIERO DEL GIGANTI



La riserva naturale del Monte San Vicino custodisce una maestosa faggeta di alberi imponenti, alcuni secolari, che invita alle passeggiate e al relax immersi nella natura.



Canfaito è maestosa, imponente e allo stesso tempo è rassicurante. Passeggiare tra i suoi faggi secolari è rigenerante. Specialmente in autunno dove si può ammirare l'effetto foliage e catturare i suoi colori più accessi.



L'escursione prosegue verso Elcito dove arriveremo dall'alto con un panorarama che va dal mare ai Sibillini...sarà possibile anche vedere il Monte Conero ????



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

IVONNE RAFFAELI

3278576083 (tramite what’s app o sms)



Costo 15 Euro a persona

Età minima 7 anni.

SPECIALE FAMIGLIA:

GRATIS PER BAMBINI/RAGAZZI MINORENNI SE ACCOMPAGNATI.



Difficoltà: Turistica/Escursionistica

KM percorsi: 9 Km circa

Tempo percorrenza: 4 h circa



COSA PORTARE:

scarpe da trekking se possibile, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca, kway e MACCHINA FOTOGRAFICA



ASSICURAZIONE INFORTUNI NON COMPRESA nel prezzo se interessati costo 3 euro extra a persona (richesta dovrà essere fatta in maniera esplicita al momento dell'iscrizione e si dovrà attendere l'esito positivo via messaggio).

Guida Associata AIGAE copertura RCT.



LUOGO D'INCONTRO

ore 11 Parcheggio Canfaito

ore 9.15 Ancona Nord altezza Gigolè