Descrizione evento: Rassegna Teatrale Invernale Stagione 2018/2019 TEATRO COMUNALE CORTESI – SIROLO (AN) Sabato 2 febbraio 2019 ore 21.15 WWW.SCAMPAMORTE.COM Le risate continuano al Teatro Cortesi con lo spettacolo WWW.SCAMPAMORTE.COM della Compagnia Teatrale Millepiedi e le coreografie del Gruppo Danza Dorothy.



Una commedia brillante in due atti. All’agenzia funebre di Fortunato e figlia Addolorata, il fidanzato, Felice Agonia, un patito per la tecnologia, vuole trasformare la vecchia agenzia in una moderna di servizi ma ne combina di tutti i colori. Non si ride della morte, ma degli aspetti grotteschi che ha sui vivi. Non mancano la vedova e numerosi colpi di scena con il defunto Cav. Onofrio. E che dire dell’inserviente, che ha tutti i mali del mondo? Una vera miriade di risate. Ingresso: Intero 10 euro, Ridotto 8 euro. Info e prenotazioni: 338 5811069