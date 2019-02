Descrizione evento: Suggestivo escursione dal tramonto alla notte sul Monte Conero per osservare la seconda Super-Luna del 2019. Si chiama così perché sarà particolarmente prossima alla Terra, a 356.864 km, il punto più vicino che raggiungerà durante tutto l'anno. Per osservarla arriveremo al Belvedere Sud con le ultimi luci del giorni e alle 17:34 saremo pronti ad assistere il suo sorgere dal mare!

Illuminati dal chiaror di luna, cammineremo immersi nei boschi e nella macchia mediterranea col paesaggio sonoro di merli, allocchi, civette e qualche altro abitante della ricca fauna del Parco del Conero. Dal panoramico Pian di Raggetti osserveremo il cielo, le stelle e le costellazioni visibili, ascoltando piccole curiosità sulla Luna a cura delle Nane Brune.

INFO

Percorso: San Pietro - Belvedere Sud - Monte - Incisioni Rupestri - Pian di Raggetti - San Pietro

Trasporto: mezzi propri

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di lunedì 18 febbraio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI

Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp) 328 676 2576

Alessandra Frontini - Nane Brune

e-mail alessandra.frontini@nanebrune.it

telefono (e whatsapp) 393 038 8838

Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking.

#startrekking alla ricerca delle montagne con meno inquinamento luminoso delle Marche Prezzo adulti: 15 € (servizio guida naturalistica e astronomica) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale parcheggio di fronte all’Hotel Monte Conero, ore 16:30, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito