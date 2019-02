Descrizione evento: Sabato 16 febbraio -- REWIND Il Party 70/80/90 con i djs che hanno fatto la storia! Dalla CENA all'ALBA. Super ospite del party Rewind, JOHNSON RIGHEIRA: autore della canzone "VAMOS A LA PLAYA", che per decenni rimase in vetta alle classifiche dance di tutto il mondo! Padre di tutti i tormentoni, il brano dal ritrmo travolgente negli anni divenne un simbolo dell'estate italiana! A seguire i grandi dj del Rewind: Gianluca Gdj Binci - Andrea Mariani - Bastià - con la voce di Andrea Pergolini. Privé: musica dal vivo con gli Acoustic Lady Project - Dj con la migliore musica 70/80. Ingresso con cena a buffet (acqua, vino e caffè compresi) + tavolo in sala grande per tutta la notte (con bottiglia compresa) € 30. Ingresso con Cena Spettacolo servita nel privé (acqua vino e caffè compresi) + tavolo nel privee per tutta la notte (con bottiglia compresa) € 30. POSTI LIMITATI! Ingresso dopo cena dalle 23. Ingresso donna € 10 entro mezzanotte. Special partner > GOLDENGAS Info/tavoli: 338 9399552 Miami Club - Via Liguria 24 - Monsano (An)