Descrizione evento: Quest’anno festeggiate il Carnevale con Passamontagna Trekking e Tangram Viaggi: ciaspolando sulla neve dei Piani di Ragnolo, ci gusteremo stupendi panorami e soprattutto… i dolcetti di Carnevale! Mi raccomando, venite in maschera! Percorso: Valico Maddalena - Piani di Ragnolo - Punta Ragnolo - Valico Maddalena. Trasporto: mezzi propri Quota intera: 25 € (servizio guida ambientale, fornitura ciaspole e dolcetti di carnevale) Quota scontata: 20 € (minorenni) N.B.: l’escursione potrebbe subire cambiamenti a seconda della quantità di neve presente! Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 2 marzo. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (GAE di Passamontagna Trekking): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Fabrizio (GAE di Tangram Viaggi): cell. 3498751865, e-mail: f.teodori@viaggiemiraggi.org Prezzo adulti: 25 € (servizio guida ambientale, fornitura ciaspole, dolcetti di Carnevale) Prezzo bambini: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe alle ore 9:00, Via Sibillini, 12, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito