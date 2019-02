Descrizione evento: Sei rispettoso delle regole o più uno scapestrato del Far West?!



Faccelo sapere DOMENICA 3 MARZO al nostro CARNIVAL PARTY - Sceriffi vs. Fuorilegge!

Sempre in tema di folklore d'oltreoceano ma con un pizzico di originalità in più, vieni a festeggiare il Carnevale con noi!

Balli Country, giochi e tante altre sorprese: premio alla maschera più bella!



Vi aspettiamo alla Bocciofila Jesina ASD dalle ore 16.30 per un party I-N-D-I-M-E-N-T-I-C-A-B-I-L-E !!!

Ma mi raccomando: TRAVESTIMENTO OBBLIGATORIO!



...e quindi...

...ti senti più sceriffo o fuorilegge?!



Festa di carnevale sempre a tema country organizzata dalla Mad Boots A.S.D., che si terrà domenica 3 marzo 2019 presso la Bocciofila Jesina ASD (via Ugo la Malfa, 13, 60035 Jesi AN - di fronte pizzeria Pepito) dalle ore 16.30 fino alle 22.30.

Il tema della festa è lo storico divario tra Sceriffo del Far West e Fuorilegge ricercato!

Quindi date libero sfogo alla vostra fantasia, personalizzando il vostro look da ballerino di country dance con accessori che vi facciano apparire a tema con la festa!

Durante il party, verrà servito un buffet salato e dolci tipici di carnevale, bevande - verranno fatti dei giochi, insegnata una nuova coreografia, al di fuori del programma dei corsi, e verrà premiata la maschera meglio realizzata!

Come tutti i nostri evento, è una festa aperta a tutti - l'importante è divertirsi!

Vi aspettiamo!!!



Gradita la prenotazione!