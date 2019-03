Descrizione evento: Mamamia Alternative Music Club presenta SABATO 16 MARZO 2k19 ALBOROSIE in concerto 25th Anniversary Dopo l'uscita di Unbreakable, l'album con The Wailers, ALBOROSIE artista reggae per eccellenza torna sui palchi italiani per celebrare i 25 anni di carriera. Apertura porte ore 21.30 - Inizio concerto ore 22.30 Prevendite disponibili online e in tutti i punti vendita di Ticketone Aftershow Presto tutto il programma completo! SERVIZIO NAVETTA GRATUITO TUTTA LA NOTTE DALLA STAZIONE DI SENIGALLIA Scarica gratuitamente l'APP del MAMAMIA, sarai sempre informato e avrai omaggi e riduzioni! Info: 3939164881 www.mamamia.it

Mamamia Alternative Music Club Via Giambattista Fiorini 23 Senigallia (Ancona).