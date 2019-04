Descrizione evento: Mamamia Alternative Music Club presenta SABATO 06 APRILE 2k19 EX-OTAGO in concerto Cosa fai questa notte? Tour Apertura porte ore 21.30 - Inizio concerto ore 22.30 Prevendite disponibili online e in tutti i punti vendita di Ticketone Da oggi in radio e sulle piattaforme digitali Questa notte, il nuovo singolo degli Ex-Otago prodotto da Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia. In questo brano la band cambia approccio, il synth e la cassa dritta che ci hanno accompagnati durante l’estate con TUTTO BENE lasciano spazio a un suono più caldo e acustico, che meglio racconta la storia di un amore che i ragazzi presentano così: “Una notte lunga una storia d’amore, tutto accade al buio, sotto ad un lampione. Gioia e dolori di una coppia come tante altre sempre unica, sempre incredibile, sempre difficile. Cosa fai questa notte? L’unica frase possibile per ipotizzare un nuovo inizio o una straordinaria continuazione”. Finalmente gli Ex-Otago sono pronti ad annunciare anche il loro attesissimo ritorno live! Dopo una pausa estiva, la band non vede l’ora di tornare ad accendere i più importanti club e teatri d’Italia con COSA FAI QUESTA NOTTE? TOUR 2019. Insieme al nuovo singolo infatti vengono annunciati anche i primi live realizzati in collaborazione con Magellano Concerti Aftershow Presto tutto il programma completo! SERVIZIO NAVETTA GRATUITO TUTTA LA NOTTE DALLA STAZIONE DI SENIGALLIA Scarica gratuitamente l'APP del MAMAMIA, sarai sempre informato e avrai omaggi e riduzioni! Info: 3939164881

www.mamamia.it

Mamamia Alternative Music Club

Via Giambattista Fiorini 23

Senigallia (Ancona).