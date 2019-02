Descrizione evento: 14 febbraio

Sarà il Tango Argentino con "Una Notte d'Amore" uno degli eventi della notte di San Valentino nel centro storico di Gradara.

Nel settecentesco Teatro Comunale, il 14 febbraio alle 19, alle 20 ed alle 22, andrà in scena la passione che accende i sensi a passo di danza, con letture sceniche e Tango Argentino ispirati alla storia di Paolo e Francesca.

Un brindisi con bollicine e dolci tentazioni saranno offerti ai partecipanti nel foyer del teatro per suggellare le emozioni. Su prenotazione - posti limitati.



Ma il Tango sarà solo una delle tante suggestioni dedicate agli innamorati a Gradara in questo San Valentino.



Al tramonto il borgo si accenderà d'Amore con le mura rosso pulsanti e le stradine illuminate dalle candele in un'atmosfera magica che accompagnerà le coppie durante tutta la serata.



Le parole possono rendere immortali: Paolo e Francesca rivivono ancora nei versi che Dante ha affidato alla Divina Commedia.

Non vi sarà chiesto di essere nuovi poeti o novelli cantori dell'Amore, ma nella notte di San Valentino tutti gli innamorati potranno lasciare ad imperitura testimonianza un loro ricordo ed iscriversi al "Libro degli Innamorati" oppure affidare un pensiero al "Muro delle Dediche".



Infine - per i più curiosi - alle 18.00 si potrà visitare la suggestiva Rocca al tramonto e ripercorrere le grandi storie d'Amore del Castello: da quella più famosa tra Paolo e Francesca, alle meno conosciute ed altrettanto commoventi come quelle tra Giovanni Sforza e la giovanissima Lucrezia Borgia o tra Umberto Zanvettori e la bellissima Alberta di Porta Natale.



Il 15-16-17

si parte con un itinerario guidato nella Rocca “Innamorati di Paolo e Francesca, Amore ed intrighi nel Castello” ispirato all'Amore vincitore del tempo per le coppie che vogliono conoscere la vita nel nostro Castello ai tempi di Paolo e Francesca. Su prenotazione.



Il 15 febbraio

tornano protagonisti i versi poetici "Dell’Amore, della Parola e di altri tormenti" la poesia in scena declinata nella sua forma più elevata per raccontare il tormento, la tenerezza, la passione e la follia nelle opere e negli amori di grandi coppie di poeti, a cura di AMAT presso il Teatro Comunale. (su prenotazione)



Il 16 febbraio

la serata a teatro è tutta dedicata alla musica con Rosa Brunello Los Fermentos - Shuffle Mode , un evento da non perdere grazie alla rassegna “Jazz’ in provincia” (su prenotazione)



Il 16 e il 17 febbraio

l'intrigo e la seduzione saranno affidati al sapiente Scriptorium Amanuense “Scritto a Mano” che riprodurrà con antica maestria le più nobili parole d'amore decantate nei secoli dai grandi poeti, rivestendole di mirabile bellezza.



Domenica 17 febbraio

le vie del centro storico si animeranno di serenate, stornelli e storie d’amore con dediche in rima, canti ed odi d’amore, giocolerie, fuoco e mirabolanti alchimie a cura dei Clerici Vagantes.