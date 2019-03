Descrizione evento: CARNEVALE A MONTERUBBIANO

Carnevale tradizionale



MARTEDI' 5 MARZO

Inizio manifestazione alle ore 14,00



ORE 16,30

Sabandieratori e Musici di Sciò la Pica



ORE 17,00

Musica e allegria con gli Elegantoni

(Maschera della tradizione locale)



ORE 17,30

Corteo per "mmazza Carnovà"

(Tradizione locale)



DALLE ORE 17,00

Pulenda co lu stoccafissu, sacicce, frittillitti



Il Carnevale tradizionale Monterubbianese prevede un particolare rito (quasi unico nel suo genere e assolutamente da non perdere), ovvero la simbolica uccisione di un uomo, chiamato Carnevale: ogni anno si svolge la cosiddetta “operaziò”, durante la quale una figura travestita da medico, accompagnato da tutta la sua équipe di infermieri, finge di dover operare un paziente, “Carnevale” appunto. Tale operazione, non destinata ad andare a buon fine, viene accompagnata dalle parole del finto medico: “l’operazione è riuscita, ma il paziente è morto”. Questi viene quindi collocato in una bara e fatto sfilare per tutto il paese: il signor “Carnevale” è morto, e con ciò terminano tutte le sfrenatezze e gli stravizi tipici delle feste carnevalesche.