Descrizione evento: Domenica 24 febbraio ore 14.30 appuntamento al Circolo della Natura (via Colle Onorato 5 Jesi AN).

Adulti e bambini in maschera proveranno l'emozione di un giro a cavallo o pony nell'ambiente naturale del centro ippico.

I bambini saranno poi intrattenuti con divertenti giochi di carnevale.

Per salutarci una gustosa merenda per tutti.

Costo 7€ a persona.

Per info e prenotazioni chiamare il 3398322578.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 23 febbraio ore 15.00.