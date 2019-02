Descrizione evento: Una breve escursione per un grande spettacolo: il tramonto dai 1480 m del monte San Vicino! Una vetta isolata che permette di abbracciare in uno sguardo tutte le Marche,dal mare Adriatico fino al confine con l'Umbria, dal Catria ai Sibillini. Saliremo in vetta alle ultime luci del giorno e, dopo esserci goduto lo spettacolo del tramonto,ritorneremo dallo stesso percorso quando il giorno lascia spazio alla notte. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:15 ore Lunghezza: 3 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 16:30 - Prati di San Vicino, Matelica (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito